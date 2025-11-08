Tausende Förderungen trotz Milliarden-Schulden

Viele steirische Gemeinden sind finanziell am Limit. Umso erstaunlicher ist es, wie viele Förderungen die Kommunen trotzdem gewähren, etwa für Photovoltaik-Anlagen, Alarmanlagen und Klappräder. Die NEOS fordern einen Stopp – einige Kommunen haben ohnehin schon die Notbremse gezogen.