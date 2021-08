1229 neue Fälle, Spitalszahlen steigen deutlich

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1229 Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Zahl jener Infizierten, die im Spital behandelt werden müssen, steigt zudem deutlich: So liegen im Vergleich zum Vortag 57 Covid-19-Erkrankte mehr im Krankenhaus.