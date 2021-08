Nadal-Onkel fordert Ende von fantasielosem Tennis

Der 60-Jährige, der bei den in New York stattfindenden US-Open den Kanadier Felix Auger-Aliassime betreut und seinen Neffen von dessen viertem Lebensjahr an und bis 2017 coachte, befürchtet, dass sich die Tendenz zu einem einseitigen Tennis nach der endgültigen Wachablöse der großen Drei Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer durch die jüngere Generation verstärken wird. „Ich hoffe deshalb, dass die Verantwortlichen des Tennissports in der Lage sein werden, einen Wandel herbeizuführen, der unserem Sport die alte Vielfalt zurückgibt und ihn davor bewahrt, ein fantasieloses Spiel zu werden.“