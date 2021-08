Im Technikmuseum geht es mit Vollgas ins Gestern

So manches Gefährt macht auch wirklich Laune auf eine Spritztour - ein alter Gendarmeriekäfer etwa, wagemutige Schwimmautos oder der luftige F6, ein Bohrer. Lebitsch schließt jede Bildungslücke: „Der Klagenfurter Thomas Bohrer wollte 1906 mit der Automobilproduktion in Kärnten durchstarten.“ Es blieb bei einigen Prototypen. Auch die kleinste Straßenbahn der Welt aus Ybbs hat ihre Heimat in Ferlach gefunden, ebenso ein Elektro-Paketwagen der Post.