Zitternder TV-Moderator: „Habt keine Angst“

Anhänger der militanten Gruppe stürmten am Sonntag das Fernsehstudio und hatten offenbar den Moderator unter Druck gesetzt, gut über die Taliban zu sprechen. Der Ausschnitt aus dem Fernsehprogramm ging in sozialen Medien viral. Der BBC-Journalist Yalda Hakim kommentierte den Clip mit „surreal“. „So sieht jetzt eine politische Debatte im afghanischen Fernsehen aus, Taliban-Fußsoldaten bewachen den Gastgeber. Der Moderator spricht über den Zusammenbruch der Regierung von (Anm.: dem vormaligen Präsidenten Aschraf) Ghani und sagt, das islamische Emirat sagt, das afghanische Volk solle keine Angst haben“, so Hakim.