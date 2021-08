Inhaftierte manipulierte Abfluss des Waschbeckens

Die Inhaftierte befand sich in einem Einzelhaftraum, also in einer nicht besonders gesicherten Zelle. Dort hat sie sich offensichtlich ausgetobt und für ordentlich Furore gesorgt, wie das Justizministerium auf „Krone“-Nachfrage bestätigt. „Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Insassin den Abfluss manipulierte, wodurch in weiterer Folge Wasser aus dem Einzelhaftraum auf den Gang austrat“, schildert Julia Rieder, Referentin der Stabsstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Justizministeriums.