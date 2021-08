Unbekannte Täter brachen mehrere Opferstöcke auf

In der Pfarrkirche in Kundl wurden am Freitag ebenfalls zwei Opferstöcke aufgebrochen, diese waren zu dem Zeitpunkt allerdings leer. Auch in der Kirche in Eben am Achensee machten die Täter keine Beute - dort wollten sie am Freitag zwei Opferstöcke beziehungsweise Kassen gewaltsam öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang.