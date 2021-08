England-König Quartararo: Sieg voller Schmerzen

Die Diagnose? Eine Verstauchung im Knöchel. „Es ist geschwollen. Aber am Motorrad lässt es sich einigermaßen ertragen“, biss der MotoGP-Star im Rennen die Zähne zusammen und lieferte letztlich eine weltmeisterliche Leistung ab. Drei Sekunden Vorsprung hatte der Franzose am Ende auf den Zweitplatzierten Alex Rins (Suzuki). Es war der bereits fünfte Saisonsieg für „El Diablo“, der nun in der WM-Wertung schon 65 Punkte vor Joan Mir liegt.