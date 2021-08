Mord-Alarm! Haftbefehl gegen den Vermissten

Dieser traf sich am Montag mit seiner geschiedenen Gattin in Salzburg zu einem Termin zwecks Verkaufs der gemeinsamen Wohnung. Danach verlieren sich seine Spuren. Seinen Pkw stellten die Ermittler am Anfang des Riedingtals in Zederhaus sicher – und damit knapp 100 Kilometer vom Leichenfundort entfernt.