Verdächtige Spuren: Eisenstange und Handy der Frau

Seit Mittwoch, nachdem eine Angehörige die 44-Jährige als vermisst gemeldet hat, sind die Beamten im Einsatz: vom Polizeischüler über Diensthundeführern bis hin zu Alpinpolizisten. Die Suchaktion konzentrierte sich auf zwei Orte: die Gegend rund um den Untersberg in Grödig und Großgmain sowie das Lungauer Riedingtal. Warum ausgerechnet in zwei Gebieten, die fast 100 Kilometer voneinander entfernt sind, gesucht wird? Weil einerseits die Handys der beiden letztmals im Bereich des Latschenwirtes in Großgmain eingeloggt waren - also direkt am Fuße des Untersberges. Und andererseits, weil im Lungauer Riedingtal die Beamten den BMW X3 des Bosniers entdeckten - zurückgelassen bei einem Bauernhof im Zederhaus Ortsteil Wald.