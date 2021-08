Die härteste Sightseeing-Tour durch Graz

Der Bewerb für die Jüngsten

Beim „Center West Junior Grazathlon“, am Vortag des E-Grazathlons, sagen die Juniors den Hindernissen den Kampf an. Auch hier heißt es auf der zwei Kilometer langen Strecke mit zehn Hindernissen Teamgeist zu zeigen. Und so sollte kein Hindernis zu schwer sein, um nicht gemeistert zu werden. Egal ob überdimensionale, aufblasbare Hindernisse oder Balance-Übungen – auf die Juniors warten garantiert jede Menge Spaß und Action.