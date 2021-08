Corona-Patientin kehrt aus Spital heim: Gatte tot

Gatte tot im Ehebett: „Es war wie in einem Horrorfilm“

Nach dieser Entwarnung freute sich Lisa schließlich auf ihre baldige Entlassung. Was sie nicht ahnte: Ronald Gesundheitszustand muss sich in der Zwischenzeit dramatisch verschlechtert haben. Als sie die Haustür aufschloss und ihren Mann rief, schallte ihr nur das Bellen ihrer drei Hunde entgegen. Als sie dem Gebell ins Schlafzimmer folgte, musste sie die schreckliche Entdeckung machen: Ihr Ehemann liegt regungslos im Bett - er war schon drei Tage zuvor der Infektion erlegen. „Ich wurde hysterisch“, erklärte Lisa gegenüber der „Washington Post“. „Es war wie in einem Horrorfilm. Ich habe jetzt immer dieses Bild im Kopf, wenn ich an ihn denke.“