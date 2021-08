Mountainbike-Ass holt WM-Bronze nach Beinahe-Sturz

Der Wiener Hannes Slavik hat am Freitagabend mit Bronze im Fourcross Österreichs erste Medaille bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Val di Sole in Italien gewonnen. Der 32-Jährige war als Fünfter der Qualifikation in die K.o.-Entscheidung gegangen, im Semifinale gab er mit Mikulas Nevrkla dem Quali-Ersten das Nachsehen.