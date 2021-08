Helfer Senechal holt überraschend Vuelta-Tagessieg

Am Samstag sind bei der 76. Auflage der Spanien-Rundfahrt wieder die Anwärter auf den Gesamtsieg gefragt. Am Ende des 165,7 Kilometer langen Teilstücks von Don Benito nach Pico Villuercas wartet ein 14,4 Kilometer langer Schlussanstieg mit durchschnittlich 6,3 Prozent Steigung. Die dritte große Landes-Rundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.