Weizer wollen Leader Bad Gleichenberg stürzen

Fünf Siege, ein Remis - heute versucht Weiz (das Derby wird auf KroneTV und Fan.at live übertragen) die weiße Weste des Tabellenführer erstmals anzupatzen. „Klar, jeder will uns als erstes Team ein Haxl stellen. Wir sind aber vorbereitet“, sagt Leo Kaufmann.

Der Routinier glaubt das Erfolgsgeheimnis seiner Elf zu wissen. „Das erste Meisterschaftsspiel gegen Kalsdorf ist für unseren Lauf ausschlaggebend. Rote Karte nach zwei Minuten, dann 0:1 - am Ende haben wir in Unterzahl 2:1 gewonnen. Dieser Start hat uns einen unglaublichen Schub gegeben, uns noch mehr zusammengeschweißt“, erzählt der ehemalige Bundesliga-Profi, der mit drei Toren Topscorer des Leaders ist. „Könnten mehr sein, ich hab wohl zu viele Treffer aufgelegt“, scherzt der 32-Jährige.



Die Saison ist noch blutjung, von Platz eins lässt sich in Bad Gleichenberg keiner blenden. Und vom Aufstieg in die 2. Liga träumt ohnehin niemand. Kaufmann: „Dafür haben wir nicht die nötige Infrastruktur.“



Wundertüte Weiz

Die Weizer sind von vielen schon als Wundertüte bezeichnet worden. Wenn sie einen guten Tag erwischen, dann ist alles möglich. Allerdings umgekehrt genauso. In dieser Saison hat man schon alles erlebt. Vom 0:6 gegen Sturm Graz II bis zum 3:1-Auswärtssieg in Gurten. Jetzt machen Prskalo & Co. Jagd auf den Tabellenführer.