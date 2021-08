Steirischer Frisör feiert als Bildhauer Erfolge

Wer zwischen Burgau und Stegersbach unterwegs ist, trifft allerorts auf die kunterbunte Kunstwelt von Josef Eder. Da ein Riesen-Fahrrad am Hauptplatz, dort der Fettprotz vor dem Hotel oder ein Kunstgesicht am Golfplatz. „Tagsüber wird frisiert, aber am Abend bin ich immer in meiner uralten Schmiede und hauche meinen Figuren Leben ein“, strahlt der lustige Typ der ernsten Moderne, der über Irrwege zu seiner Berufung gefunden hat.