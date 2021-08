Infizierte in Salzburg im Schnitt 32 Jahre alt

Durchschnittsalter sank von 43,5 auf 32 Jahre

Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle in Salzburg pendelt sich aktuell bei rund 32 Jahren ein. Zum Vergleich: Am 15. November 2020 betrug das Durchschnittsalter 43,5 Jahre, am 15. April 2021 38,4 Jahre „Außerdem steigt die regionale Streuung wiederum leicht an, derzeit sind 86 Gemeinden der 119 betroffen, in 33 Gemeinden beträgt die 7-Tage-Inzidenz mehr als 100“, meinte Filipp. Die 7-Tage-Inzidenz unterscheidet sich je nach Altersgruppe stark. Bei den 15- bis unter 29-Jährigen beträgt sie 250, bei den über 70-Jährigen zum Beispiel nur mehr 15. „Die Impfung wirkt, das belegen auch die Zahlen eindeutig“, meinte Filipp.