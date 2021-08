Auto bei Unfall auf Stützmauer aufgebockt

Am Dienstag endete die nächtliche Ausfahrt eines 64-jährigen Mannes mit seinem Pkw in Sankt Gallen auf skurrile Art und Weise. Der Fahrer kam mit seinem Auto erst von der Straße ab, touchierte dann einen Randstein, geriet auf eine Grünfläche und fand sich zu guter Letzt auf einer Stützmauer wieder. Dort war dann Endstation. Der Fahrer überstand den Unfall glücklicherweise unverletzt, am Auto entstand nur geringer Sachschaden.