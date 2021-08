Russischer Außenminister traf Kanzler Kurz

Im Vorfeld war bekannt geworden, dass Kurz mit Lawrow auch über die aktuelle Situation in Afghanistan sprechen wollte. Auch die angespannte Beziehung zwischen der EU und Russland war wohl ein Thema. Am Nachmittag nahm Lawrow auch an einem Treffen mit Vertretern des zivilgesellschaftlichen „Sotschi-Dialogs“ zwischen Österreich und Russland in der russischen Botschaft in Wien teil.