Grödig-Manager: „Stadion-Nutzung hat ihren Preis“

Seit Bundesliga-Zeit erst zweimal ausverkauft

Das war nur zweimal mit über 4000 Zuschauern ausverkauft: im ersten Bundesliga-Derby gegen Red Bull 2013 und heuer im Test des FC Liverpool gegen Mainz. Die „Krone“ fragte bei Grödig-Manager Christian Haas nach, ob in letzter Zeit ein Klub über eine längerfristige Stadionnutzung mit ihm gesprochen hat. „Mit mir nicht. Die Frage ist, wer will überhaupt aufsteigen?“, betonte Haas. Außer der FC Pinzgau, der seine Anlage in Saalfelden zweitligatauglich macht, aktuell niemand.