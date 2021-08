„Gott sei Dank sind Hässliche dabei!“

Schon vor dem Dreh von „Lugners Loveboat“ gehen die Wogen hoch: Richard Lugner will mit mehreren Damen in See stechen und einen schönen Urlaub verbringen. Blöd nur, dass sein Zoo (darunter Zebra, Wildsau, Bambi & Co) auch mit möchte. Schon im Vorfeld ist Zickenkrieg ausgebrochen, die Eifersucht geschürt. Wie Richard Lugner das findet? TV-Redakteurin Marie Leopoldsberger hat ihn interviewt.