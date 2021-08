Marken-Schulsachen: Preisunterschiede bis zu 204%!

Das zeigt ein aktueller AK-Preismonitor von 52 (meist) Marken-Schulsachen in 21 Fachgeschäften und Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) im Zeitraum vom 11. bis 19. August in Wien. „Grundsätzlich sind die Preise im Papierfachhandel höher“, so AK-Konsumentenschützerin Manuela Delapina einleitend, „die erhobenen Produkte kosten im Papierfachhandel im Durchschnitt um 31,3 Prozent mehr als bei den großen Handelsketten. Zehn von 52 Produkten waren aber im Schnitt im Papierfachhandel um bis zu fast die Hälfte billiger, etwa das Jolly Deckweiß“.