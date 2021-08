So hat sich Leben in Wien in zehn Jahren verteuert

Konkret sichtbar wird der Preisanstieg einzelner Produkte: Kartoffeln (plus 18,4 Prozent), Butter (plus 27,4 Prozent), Äpfel (plus 28,5 Prozent), Schokolade (plus 20,6 Prozent), Tomaten (plus 16,5 Prozent), Spezialbrot (plus 31,2 Prozent), Putenfleisch (plus 20,7 Prozent).