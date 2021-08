Corona! Klubs verbieten Reisen zu Nationalteams

Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Klubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten. Auf der Roten Liste stehen überwiegend Länder in Südamerika und Afrika. Einreisende von dort müssen sich für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Die nächsten Qualifikationsspiele zur WM in Katar finden vom 2. bis 10. September statt.