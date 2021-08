Autofahrt mit Joint, aber ohne Führerschein

Die Polizisten waren in der Alpenstraße eigentlich in die Gegenrichtung unterwegs, wendeten aber ihren Streifenwagen, da ihnen der entgegenkommende Autolenker verdächtig vorkam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in Grödig gab der 26-jährige Nordmazedonier an, keinen Führerschein zu besitzen. Ein Alkotest verlief negativ, der folgende Drogentest brachte jedoch einen positiven THC-Wert.