Hein ortet bei Linzer Museen finanzielles Desaster

21.000 Besucher im Lentos, 7000 im Nordico – für jeden einzelnen musste die Stadt 138 Euro drauflegen. „Natürlich waren die Linzer Museen corona-bedingt 18 Wochen geschlossen, trotzdem zeigt sich einmal mehr, dass sich die Stadt dieses ,Randgruppenangebot‘ auf Dauer nicht leisten kann“, poltert FP-Stadtvize Markus Hein, wenn er in den kürzlich erschienen Jahresbericht 2020 schaut. Was ihm sauer aufstößt: „Im Bericht steht, dass die Museen mit einer „positiven“ Null abgeschlossen haben. In Wahrheit wurde diese Null nur dank einer Millionensubvention der Stadt erreicht. Die tatsächliche Bilanz liegt bei einem Minus von 3,8 Millionen Euro – ein finanzielles Desaster.“