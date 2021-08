Nachhaltigkeit heute ist Wettbewerbsvorteil morgen

„Nachhaltigkeit nimmt einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft und auch bei den Unternehmern ein“, leitete der WK-Präsident Christoph Walser seine Erläuterungen zum Strategiewechsel ein. Walser schlug dabei ganz neue Töne an: „Wichtig ist, dass wir auf unsere Natur achten, weil das der Grund ist, weshalb so viele Menschen nach Tirol kommen. Wir haben einiges, was andere Länder nicht zu bieten haben.“