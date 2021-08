Bezirk Neusiedl am See: Mehr Züge für Pendler

Barrierefrei

Bahnsteig und Zugang werden barrierefrei errichtet und eine Schrankenanlage „Am Heideboden“ wird für mehr Sicherheit sorgen. Gebaut wird ab 6. September. In den Nächten von 13. auf 14. und 14. auf 15. September wird es laut. Dann werden nämlich zwischen 19 Uhr am Abend und sechs Uhr in der Früh Rammarbeiten durchgeführt. –