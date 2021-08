Radkersburg: Polizei stellt Cannabis sicher

Polizisten führten über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz zwischen 18 und 20.15 Uhr in mehreren Wohnungen eine Hausdurchsuchung durch. In einer Wohnung stellten sie dabei Cannabiskraut sowie für den Ankauf und Verkauf bestimmte Utensilien sicher. In einer weiteren Wohnung konnte Bargeld, welches auf den gewinnbringenden Suchtgifthandel schließen lässt, sichergestellt werden.