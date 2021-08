Bus rammt WC-Container und rollt auf Spielplatz

Das hätte in einer Tragödie enden können: Im Tiroler Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land) machte sich am Montagabend ein Linienbus „selbstständig“, rammte einen WC-Container und rollte auf einen Spielplatz. Der Lenker, der sich gerade in der mobilen Toilettenanlage befand, wurde eingesperrt. Zum Glück hielten sich keine Kinder am Spielplatz auf.