Die härteste Tour durch Graz wartet

Auf der zehn Kilometer langen Laufstrecke mitten in der Innenstadt warten insgesamt 25 Hindernisse – auch Klassiker wie die Gatsch-Container, die Wasserrutsche oder die Schloßbergstufen. Kraft, Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer sind gefragt, um es am Ende ins Ziel zu schaffen. Für die Härtesten unter der Sonne gibt es übrigens auch den UltraAthlon, bei dem man den Bewerb so oft laufen kann, wie es sich ausgeht.