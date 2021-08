Superhündin verhilft Bub (8) zu neuer Lebensfreude

„Das allerschönste Geschenk“

Seit Kurzem bekommt der kleine Kämpfer Unterstützung von einem flauschigen Familienmitglied. Der vierzehn Wochen alte Labradoodle „Felice“ hat Theodor vom ersten Moment an ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Für Mama Astrid D. „das allerschönste Geschenk“: „Theo konnte in den ersten Lebensjahren seine Gefühle nicht zeigen. Dass er nun so fröhlich mit ,Felice‘ interagiert, zeigt, was für ein tolles Team die beiden sind.“