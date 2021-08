Grüne wollen weniger Touristen auf dem Dachstein

Spätestens seit der Klimawandel in aller Munde ist, weiß man: Das „Ewige Eis“, mit dem der Tourismus wirbt, wird irgendwann nicht mehr sein. Der Dachstein-Gletscher schmilzt. Dass das nicht thematisiert wird, stößt den Grünen sauer auf: „Disneyland- und Heilewelt-Bilder mit touristischer Massenausrichtung sind der falsche Weg. Es braucht eine Neuausrichtung, die den Tourismus in den Kontext des Klimawandels rückt“, sagt der Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner. Seine Forderung, die er im Herbst auch im Landtag diskutieren will: Eine Reduzierung der Tagesgästeanzahl.