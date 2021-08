Hochwasserschutz: Jeder einzelne Bürger gefragt!

Zumindest 40 Millionen Euro notwendig

Diese wären nämlich aufgrund der künftig wohl gehäuft auftretenden Unwetterereignisse dringend notwendig: „60 Millionen Euro haben wir seit 2005 bereits verbaut, nun werden wir zumindest weitere 40 Millionen benötigen“, so der Stadtchef. Konkret geht man als nächstes etwa die dritte Ausbaustufe am Gabriach- sowie am Schöckelbach an.