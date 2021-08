LIVE ab 21 Uhr: Stögers Ferencváros gegen YB Bern!

Schafft es Peter Stöger mit Ferencváros Budapest heute in die Champions League? Die Chancen sind nach dem Hinspiel-2:3 bei Young Boys Bern intakt, „wir sind uns der großen Chance bewusst, bleiben aber am Boden, keiner bei uns ist jetzt schon euphorisch“, so der Trainer der ungarischen Grün-Weißen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!