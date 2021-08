Offener Kühlschrank öffnet seine Türen in Bludenz

In Vorarlberg landen jährlich rund 4000 Tonnen an noch genießbaren Lebensmitteln im Abfall. Neben dem Verlust an wertvollen Nahrungsmitteln landet damit auch bares Geld in der Tonne. Knapp 300 Euro wirft ein durchschnittlicher Vorarlberger Haushalt pro Jahr weg. „Mit dem Offenen Kühlschrank wollen wir das Problem bei der Wurzel anpacken“, erklärt Stadträtin Andrea Mallitsch. Der öffentlich zugängliche Foodsharing-Schrank bietet die Möglichkeit, Essen weiterzugeben. „Damit rettet man nicht nur kostbare Lebensmittel, sondern unterstützt auch den sozialen Gedanken des Miteinanders.“