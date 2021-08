Willi zu Afghanistan: Wer helfen will, findet Wege

Die Augen der Welt sind auf Kabul gerichtet. Man hört von Gewalt und Hinrichtungen, für die Taliban sind Menschenleben nichts wert. Einige Afghanen sterben beim Versuch zu fliehen am Flughafen, andere überlassen ihre Kinder den amerikanischen Soldaten. Für die österreichische Regierung ist aber klar, dass sie keine afghanischen Flüchtlinge aufnehmen will. Anders sieht das Innsbrucks grüner Bürgermeister Georg Willi, wie er in einem offenen Brief an Minister Karl Nehammer erklärte: „Innsbruck hat Platz.“