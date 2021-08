Tobender schlug Zimmertür ein, Freundin verletzt

Völlig ausgeufert ist in der Nacht auf Sonntag der Streit eines jungen Paares am Heimweg von einer Feier in Wien-Favoriten. Zu Hause angekommen, begann der 22-jährige Österreicher zu randalieren - derart heftig, dass seine 19-jährige Freundin sich aus Angst in ein Zimmer flüchtete und die Polizei verständigte. Doch davon ließ sich der Verdächtige nicht aufhalten, er zertrümmerte die Zimmertüre, die junge Frau wurde dabei verletzt.