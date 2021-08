Tiroler Autolenker (52) tot in Bachbett gefunden

Sonntag, kurz vor 10 Uhr, wurde der Wagen von Passanten entdeckt. Am Fahrersitz - der 52-jährige Lenker: tot. Derzeit deutet alles auf einen medizinischen Notfall hin, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Der Fahrer dürfte aufgrund eines gesundheitlichen Problems von der Straße abgekommen sein. „Der Pkw fuhr noch etwa 55 Meter über ein Feld und stürzte schließlich in das Bett des Alpbachs“, so ein Sprecher.