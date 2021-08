Zahlreiche Einsätze nach heftigem Unwetter

Wetter bleibt regnerisch

Auch in Pöttsching mussten insgesamt zwölf Florianis ausrücken. Besonders betroffen war in der Gemeinde die Lichtenwörthergasse in der der Kanal mit Schlamm verstopft war. Auch musste ein Pool ausgepumpt werden, der von den Wasser- und Schlammmassen überrollt wurde.