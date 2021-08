NÖ: Heftiges Unwetter führte zu Überflutungen

19 Grad in Bregenz, 28 Grad in Klagenfurt

Einmal mehr in diesem Sommer herrschten im Land große Temperaturunterschiede. Während das Thermometer in Bregenz am Nachmittag nur noch 19 Grad anzeigte, waren es in Klagenfurt noch 28 Grad, berichtete die Österreichische Unwetterzentrale.