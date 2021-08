Ex-Hypoboss Tilo Berlin muss wohl doch in Haft

Ein Schlusskapitel steht an: Der bekannte Ulrichsberg-Besitzer und einstige Hypo-Chef Tilo Berlin muss sich nun wohl damit abfinden, dass ihm unter anderem das Projekt „Adam“ eine rechtskräftige Verurteilung wegen schweren Betruges eingebracht hat. Der Oberste Gerichtshof ließ den smarten Investmentbanker mit seiner Nichtigkeitsbeschwerde abblitzen – jetzt entscheidet ein Berufungssenat in Graz, wie lange er in Haft muss.