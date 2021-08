„Bezaubernde Jeannie“ feiert 90. Geburtstag

„Wer sich nicht impft, ist rücksichtslos“

Es war jedoch kein reines Glamourleben, wie Eden 2012 in ihren Memoiren mit dem Titel „Jeannie Out of the Bottle“ (etwa: Jeannie aus der Flasche) schildert. Darin schreibt sie auch über erfolglose Jahre, über zwei gescheiterte Ehen und den Drogentod ihres Sohnes. Sie setzte sich danach verstärkt für Suchtkranke und andere Hilfsprojekte ein. Im vorigen Jahr waren Eden und ihr Mann an Covid-19 erkrankt, seien aber sofort therapiert und behandelt worden. Menschen, die sich nicht impfen ließen, seien ihrer Meinung nach „dumm“. Dies sei „rücksichtslos anderen Menschen gegenüber". An Ruhestand denkt Eden noch nicht.