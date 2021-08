Führerscheinneulinge schauten zu tief ins Glas

Probeführerscheinbesitzer landete im Spital

Zwei junge Führerscheinneulinge blickten ebenso zu tief ins Glas: Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land verriss in Großraming - laut eigenen Angaben wegen eines kleinen Tiers - sein Auto und geriet so ins Schleudern. Der Wagen durchschlug einen Holzzaun und krachte gegen eine Hausfassade. Er hatte 1,34 Promille intus. In Hohenzell kam ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Grieskirchen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrmals in einem Feld. Der Bursch mit 1,44 Promille wurde bei dem Unfall verletzt und kam in das Krankenhaus Ried im Innkreis.