Glasner trotz Fehlstart noch „sehr entspannt“

Glasner erinnerte an den Umbruch nach dem Abgang der sogenannten „Büffelherde“ um Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic - und daran, dass Silva in seiner ersten Saison am Main auch nicht direkt 28 Mal getroffen habe. Allgemein klang Glasner nicht wie einer, der nach drei Pflichtspielen noch sieglos ist und im Pokal die erste Titelchance bereits vergeben hat. „Das Tor hat gefehlt, das müssen wir uns auch ankreiden. Ich fahre aber mit einem positiven und guten Gefühl nach Hause“, sagte Glasner, der demonstrativ betonte, „sehr entspannt“ zu sein. Die Fans steckten den Frust nach fast einem Jahr coronabedingter Abstinenz schnell weg - und sangen wenige Minuten nach der Nullnummer direkt wieder vom „Europapokal in diesem Jahr“.