Mopedrowdy entfernte während Fahrt Nummerntafel

Freitag führte eine Polizeistreife Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol durch. Dabei konnte um 14:55 Uhr ein von St. Johann in Tirol kommender, in Richtung Kössen fahrender Mopedlenker mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden.