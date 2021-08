Architekt verklagte die Stadt Hallein

Der Architekt selbst möchte sich auf Anfrage der „Krone“ nicht mehr äußern. Zu viel sei in der Causa „Smart City“ bereits gesagt worden, meint Paul Schweizer. Beim Sanierungsprojekt zweier Wohnhäuser in Hallein waren die Kosten in die Höhe geschnellt – die „Krone“ berichtete. Der Umbau samt energieeffizienter Fassade hätte laut Gemeindevertretungsbeschluss aus dem Jahr 2017 knapp 2,3 Millionen Euro kosten sollen. Die Arbeiten beim ersten der beiden Häuser fielen jedoch weit höher aus als veranschlagt. Laut Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) verdreifachten sich die Kosten, politische Beschlüsse dafür gab es demnach aber nicht.