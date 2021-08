Wiener Donaufeld: Tausende Krötenlarven vernichtet

1500 Wohnungen sollen entstehen

Genau an dieser Stelle sollen bald 1500 Wohnungen entstehen. Die streng geschützte Krötenart stört das Vorhaben. „Das im Frühjahr angelegte Ersatz-Laichwasser wurde von den Kröten nämlich noch nicht so angenommen“, sagt Tupy. Die Stadt versichert zumindest, dass bereits weitere Maßnahmen zur Umsiedlung der geschützten Arten in Planung sind.