Tirol ist anders: Auch im Sommer fließt genug Blut

Das Land finanziert den Antikörpertest

Während also anderswo ein Mangel droht, hat Tirol sogar einen leichten Überschuss. Warum das so ist, dafür gibt es mehrere Gründe. Der wohl entscheidende: Seit Oktober finanziert das Land für Blutspender einen kostenlosen Corona-Antikörpertest. Ein Service, das es laut Gaber so in anderen Bundesländern nicht oder nur eingeschränkt gibt. „Das hat zu einem enormen Zulauf geführt. Vor allem dann, wenn die Menschen wegen der Impfplanung ihren Immunstatus erfahren möchten“, erläutert der Rotkreuz-Mann. Für 40.000 Spender finanziert das Land den Test. Gaber geht davon aus, dass das Kontingent Ende September ausgeschöpft sein wird.