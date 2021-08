Verein hat „Ein Herz für Hunde“ in Bosnien

Der Verein „Ein Herz für Hunde“ kümmert sich seit 2019 um gequälte und verwahrloste Hunde in Bihac in Bosnien-Herzegowina. Die Mitglieder haben schon 360 Hunde gerettet - nun kommt der Tierschutzverein sogar in die VOX-Fernsehsendung „hundkatzemaus“.